Снегопад оставил без света жителей двух районов Кубани

Причиной аварийной ситуации стало налипание мокрого снега на провода линий электропередачи, а также падение на них веток и деревьев. Специалисты энергокомпании с ночи занимаются восстановительными работами, подключая потребителей, включая социальные объекты, по резервным схемам.