Снегопад оставил без света жителей двух районов Кубани

Вследствие сильного ночного снегопада произошли массовые перебои с электроснабжением в двух муниципалитетах Краснодарского края. Без света остались жители ряда населенных пунктов в Крымском и Абинском районах.
Причиной аварийной ситуации стало налипание мокрого снега на провода линий электропередачи, а также падение на них веток и деревьев. Специалисты энергокомпании с ночи занимаются восстановительными работами, подключая потребителей, включая социальные объекты, по резервным схемам.
Для оперативной ликвидации последствий непогоды задействованы значительные силы. На место происшествий выехали восемь бригад в составе 23 специалистов, которые используют семь единиц специальной техники повышенной проходимости.
По вопросам, связанным с перебоями в электроснабжении, жители могут обратиться по единому номеру горячей линии 8−800−220−0−220 или набрав короткий номер 220 с мобильных телефонов, сообщает пресс-служба Юго-Западных электрических сетей компании «Кубаньэнерго».
Напомним, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Осадки продлятся до конца суток 16 января.