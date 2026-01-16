Несколько методов лечения рака стали бесплатными в России

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Несколько высокотехнологичных методов лечения рака стали бесплатными для россиян по полису ОМС, также в обновленный перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) вошли офтальмологические операции, рассказали журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
«Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), предоставляемой бесплатно по полису ОМС, пополнился 15 новыми позициями… Среди методов ВМП, погруженной в ОМС: фотодинамическая терапия при раке мочевого пузыря; трансуретральная резекция с фотодинамической терапией при раке мочевого пузыря; фотодинамическая терапия при раке пищевода и кардии; чрескожный энергетический нейролизис чревного сплетения под рентген-телевизионным контролем», — рассказали в ведомстве.
Помимо того, в перечень вошли лазерная коагуляция глазного дна в навигационном режиме с мультимодальной визуализацией; склеропластика с использованием трансплантата из полотна офтальмологического трикотажного полиэфирного с полимерным покрытием, содержащим биоактивное вещество; аутопластика свободным лоскутом конъюнктивы.
«Среди методов ВМП, погруженной в ОМС также есть радиочастотная абляция проводящих путей и аритмогенных зон сердца, эндоваскулярным доступом с использованием навигационной системы картирования сердца; замена ранее имплантированного однокамерного кардиовертера-дефибриллятора; замена ранее имплантированного двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора; замена ранее имплантированного трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора», — отметили в пресс-службе.
Также в перечень вошли лапароскопическая продольная резекция желудка; лапароскопическое билио-панкреатическое шунтирование; трансплантация островковых клеток поджелудочной железы; трансплантация почки и островковых клеток поджелудочной железы, рассказали в министерстве.