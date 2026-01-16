Несколько методов лечения рака стали бесплатными в России

«Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), предоставляемой бесплатно по полису ОМС, пополнился 15 новыми позициями… Среди методов ВМП, погруженной в ОМС: фотодинамическая терапия при раке мочевого пузыря; трансуретральная резекция с фотодинамической терапией при раке мочевого пузыря; фотодинамическая терапия при раке пищевода и кардии; чрескожный энергетический нейролизис чревного сплетения под рентген-телевизионным контролем», — рассказали в ведомстве.