11 беспилотников сбили в Ростовской области в ночь на 16 января

11 беспилотников самолетного типа ликвидировали на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 16 января в Ростовской области ликвидировали 11 БПЛА. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.

По информации военного ведомства, силы ПВО перехватили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что с 20:30 вечера 15 января воздушную атаку отразили в Миллеровском, Морозовском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском, Каменском районах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

