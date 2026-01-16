11 беспилотников сбили в Ростовской области в ночь на 16 января

В ночь на 16 января в Ростовской области ликвидировали 11 БПЛА. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.
По информации военного ведомства, силы ПВО перехватили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что с 20:30 вечера 15 января воздушную атаку отразили в Миллеровском, Морозовском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском, Каменском районах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше