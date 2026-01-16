Ричмонд
Где в Крыму искупаться на Крещение: список мест

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости Крым. В 2026 году в Республике Крым для крещенских купаний оборудовали 29 площадок. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России по республике.

Источник: РИА "Новости"

«Всего в этом году на территории республики организовано 29 мест. Безопасность православного обряда обеспечат спасатели МЧС России, взаимодействуя с сотрудниками “КРЫМ-СПАС”, полиции, минздрава, органами исполнительной власти и добровольцами», — рассказали в ведомстве.

Перечень мест, где можно совершить традиционные крещенские омовения в Крыму:

Симферопольский район:

  • Пруд на территории храма Всех Крымских святых в пгт Гвардейское, ул. Набережная 12.

  • Голубой пруд в селе Белоглинка.

  • Родник Тобе-Чокрак в селе Родниковое.

  • Купель при Храме Иконы Божией Матери «Спорительница Хлебов» в селе Новоандреевка.

  • Крестильная купель в Храме Рождества Христова в пгт. Молодежное, ул. Школьная 7.

Белогорский район:

  • Купель № 1 и № 2 Свято-Троицкий Параскевиевский Топловский женский монастырь в селе Учебное.

Бахчисарайский район:

  • Мраморное озеро, район села Скалистое.

  • Ставок, район села Шевченково.

Ялта:

  • Пляж в районе ул. Луговской в пгт Симеиз.

  • Часовня Новомучеников и исповедников Российских на набережной им. Ленина.

  • «Детский пляж» в Алупке (19.01.2026 12:00 — 16:00).

  • Пляж «Гурзуфский» в пгт. Гурзуф.

  • Пляж «РТ-22» в пгт Кацивели.

  • Пляж санатория «Парк-Форос».

Алушта:

  • Центральный пляж.

  • Центральный пляж в селе Малореченское.

Керчь:

  • Городская набережная.

Феодосия:

  • Пляж «Рилка» на набережной Десантников.

  • Пляжа «Бора-Бора» в селе Береговое.

  • Пляж ИП Баймах М. М. в пгт Коктебель.

  • Причал 214, Новикова Н. А. в пгт Орджоникидзе.

Судак:

  • Набережная Городской пляж СУ-13.

  • Набережная Поселковый пляж СУ-30 в селе Прибрежное (19.01.2026 10:00 — 11:00).

  • Набережная Поселковый пляж СУ-03 в селе Веселое (19.01.2026 09:30 — 10:30).

Кировский район:

  • Храм Успения Пресвятой Богородицы в Старом Крыму.

Евпатория:

  • Пляж «Оазис» по ул. Симферопольская.

Сакский район:

  • Пляж «Палуба» в пгт Новофедоровка.

Нижнегорский район:

  • Купель Святого Луки Крымского на побережье озера Сиваш.