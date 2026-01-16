Где в Крыму искупаться на Крещение: список мест

«Всего в этом году на территории республики организовано 29 мест. Безопасность православного обряда обеспечат спасатели МЧС России, взаимодействуя с сотрудниками “КРЫМ-СПАС”, полиции, минздрава, органами исполнительной власти и добровольцами», — рассказали в ведомстве.
Перечень мест, где можно совершить традиционные крещенские омовения в Крыму:
Симферопольский район:
Пруд на территории храма Всех Крымских святых в пгт Гвардейское, ул. Набережная 12.
Голубой пруд в селе Белоглинка.
Родник Тобе-Чокрак в селе Родниковое.
Купель при Храме Иконы Божией Матери «Спорительница Хлебов» в селе Новоандреевка.
Крестильная купель в Храме Рождества Христова в пгт. Молодежное, ул. Школьная 7.
Белогорский район:
Купель № 1 и № 2 Свято-Троицкий Параскевиевский Топловский женский монастырь в селе Учебное.
Бахчисарайский район:
Мраморное озеро, район села Скалистое.
Ставок, район села Шевченково.
Ялта:
Пляж в районе ул. Луговской в пгт Симеиз.
Часовня Новомучеников и исповедников Российских на набережной им. Ленина.
«Детский пляж» в Алупке (19.01.2026 12:00 — 16:00).
Пляж «Гурзуфский» в пгт. Гурзуф.
Пляж «РТ-22» в пгт Кацивели.
Пляж санатория «Парк-Форос».
Алушта:
Центральный пляж.
Центральный пляж в селе Малореченское.
Керчь:
Городская набережная.
Феодосия:
Пляж «Рилка» на набережной Десантников.
Пляжа «Бора-Бора» в селе Береговое.
Пляж ИП Баймах М. М. в пгт Коктебель.
Причал 214, Новикова Н. А. в пгт Орджоникидзе.
Судак:
Набережная Городской пляж СУ-13.
Набережная Поселковый пляж СУ-30 в селе Прибрежное (19.01.2026 10:00 — 11:00).
Набережная Поселковый пляж СУ-03 в селе Веселое (19.01.2026 09:30 — 10:30).
Кировский район:
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Старом Крыму.
Евпатория:
Пляж «Оазис» по ул. Симферопольская.
Сакский район:
Пляж «Палуба» в пгт Новофедоровка.
Нижнегорский район:
Купель Святого Луки Крымского на побережье озера Сиваш.