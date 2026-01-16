50 евро за мертвого кабана: Жителям Молдовы предлагают искать умерших от африканской чумы животных

В селе Волынтирь, Штефан-Водэ, обнаружен мертвый кабан. Местные власти совместно со специалистами ANSA мониторят ситуацию и приняли меры для предотвращения распространения Африканской чумы свиней (АЧС).
Жителей просят не трогать диких животных, не использовать мясо из неизвестных источников и немедленно сообщать о подобных случаях.
Ранее Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) объявило о вознаграждении за каждый подтвержденный случай гибели дикого кабана, о котором будет сообщено властям.
За каждое подтвержденное сообщение о мертвом кабане предусмотрено вознаграждение в 50 евро.
Последняя вспышка АЧС была зафиксирована в селе Богичены Хынчештского района В очаге заболевания было выращено 72 свиньи — все они были забиты, а туши утилизированы по санитарно-ветеринарным нормам.
