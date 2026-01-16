Ричмонд
В иркутском госпитале вручили государственные награды бойцам СВО

Было объявлено о планах по масштабному обновлению госпиталя.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В иркутском военном госпитале прошла церемония награждения участников специальной военной операции, проходящих здесь реабилитацию. Государственные награды военнослужащим вручили врио командующего войсками ЦВО Дмитрий Овчаров и губернатор Игорь Кобзев.

Четверым бойцам были вручены медали «За отвагу», также передали медали «За храбрость» II степени и медаль Суворова. Командующий войсками ЦВО вручил грамоты, а глава региона — благодарственные письма и наручные часы.

Во время визита было объявлено о планах по масштабному обновлению госпиталя, который был построен в 1878 году. Проект включает строительство нового лечебного корпуса на 100 коек и инфекционного отделения, а также капитальный ремонт исторического здания для размещения современных реабилитационных и специализированных отделений.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что разведчик Руслан Бек из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО.