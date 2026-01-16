В иркутском госпитале вручили государственные награды бойцам СВО

Во время визита было объявлено о планах по масштабному обновлению госпиталя, который был построен в 1878 году. Проект включает строительство нового лечебного корпуса на 100 коек и инфекционного отделения, а также капитальный ремонт исторического здания для размещения современных реабилитационных и специализированных отделений.