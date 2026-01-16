35-летняя блондинка без вести пропала в Башкирии: поиски не прекращаются уже три дня

В Башкирии идут поиски 35-летней Татьяны Ивановой из села Михайловка Бижбулякского района. С 13 января ее местонахождение и судьба остаются неизвестными, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан».
Приметы разыскиваемой: ее рост — 160 сантиметров, у нее худощавое телосложение, светлые волосы и карие глаза. В день исчезновения на ней была черная куртка, синие джинсы, темно-коричневые сапоги и черная шапка.
Поисковики обращаются ко всем, кто обладает какой-либо информацией о возможном месте нахождения пропавшей или видел женщину, похожую на ее описание. Сообщить сведения можно круглосуточно на горячую линию поискового отряда 8 (800) 700−54−52 или по единому номеру экстренных служб 112.
Волонтеры также призывают добровольцев, готовых присоединиться к организации и проведению поисковых мероприятий на местности.
