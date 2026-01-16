Аэропорт Краснодара предупредил о корректировке расписания из-за снега

«Ъ-Кубань» писал, что сегодня в аэропорту Краснодара отложены два рейса на вылет — в Москву и Ташкент, а также шесть рейсов на прилет из Дубая, Ташкента, Махачкалы, Екатеринбурга, Новосибирска и Сургута.