Горячую линию по безопасности на горках запустили в Нижегородской области

Катание с ледяных и снежных горок является одной из любимых детских забав зимой. Однако нередко склоны представляют большую опасность. В частности, несанкционированные горки могут иметь некачественное покрытие, что приводит к травмированию детей. Неудачное расположение тоже приводит к несчастным случаям — если склон выходит на проезжую часть, ребенок может попасть под машину.