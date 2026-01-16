Горячую линию по безопасности на горках запустили в Нижегородской области

В Нижегородской области приступила к работе горячая линия для детей и их родителей, где можно сообщить об опасных горках для катания на санках и тюбингах. Об этом сообщила в соцсетях уполномоченный по правам ребенка Маргарина Ушакова.
Катание с ледяных и снежных горок является одной из любимых детских забав зимой. Однако нередко склоны представляют большую опасность. В частности, несанкционированные горки могут иметь некачественное покрытие, что приводит к травмированию детей. Неудачное расположение тоже приводит к несчастным случаям — если склон выходит на проезжую часть, ребенок может попасть под машину.
По традиции уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области проводит акцию по профилактике безопасности на горках во дворах. Желающие могут сообщить о небезопасных спусках по телефону горячей линии:
