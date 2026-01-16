Приговоренная в Китае к смертной казни россиянка вышла на свободу

Собеседник агентства, знакомый с ходом процесса, подтвердил эту информацию, отметив, что она занимается своими делами.
Как сообщали РИА Новости в консульском отделе посольства в Пекине, Чжухайский суд в 2011 году приговорил жительницу Хабаровска 1973-го рождения к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. Ее обвиняли в попытке провезти два килограмма героина из Макао в материковую часть Китая.
Позднее россиянке изменили наказание на пожизненное заключение, а затем — на 25 лет лишения свободы. Лопатина дала письменное согласие на отбывание срока на родине, после чего вернулась домой.
Российский суд признал приговор китайской инстанции и счел женщину осужденной по статье 188 Уголовного кодекса, которая на сегодняшний день утратила силу. Лопатиной назначили 12 лет колонии общего режима.
Защита россиянки подала жалобу, указав, что Лопатина отбыла наказание в Китае. Апелляционный суд согласился с этим доводом, учел время, которое она провела в СИЗО и женской тюрьме в соседней стране, и освободил ее из исправительной колонии общего режима.