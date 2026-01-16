Приговоренная в Китае к смертной казни россиянка вышла на свободу

Как сообщали РИА Новости в консульском отделе посольства в Пекине, Чжухайский суд в 2011 году приговорил жительницу Хабаровска 1973-го рождения к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. Ее обвиняли в попытке провезти два килограмма героина из Макао в материковую часть Китая.