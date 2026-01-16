Ричмонд
Умер первый в истории независимого Казахстана верховный муфтий Ратбек кажы Нысанбайулы

Духовное управление мусульман Казахстана сообщило о смерти первого в истории независимого Казахстана Верховного муфтия Ратбека кажы Нысанбайулы.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 16 янв — Sputnik. Духовное управление мусульман Казахстана сообщило о смерти первого в истории независимого Казахстана Верховного муфтия Ратбека кажы Нысанбайулы.

1990 году казият Казахстана был выведен из состава ДУМ Центральной Азии и Казахстана, тогда и был основан независимый муфтият мусульман республики. Впоследствии его переименовали в Духовное управление мусульман Казахстана. Первым руководителем организации и верховным муфтием Казахстана стал Ратбек Нысанбаев.

Ратбек кажы Нысанбайулы родился 7 ноября 1940 году в Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области. Он был религиозным деятелем, также способствовал строительству более 30 мечетей по всему Казахстану.

Нысанбайулы перевел Коран на казахский язык и написал несколько книг об исламе. В 2020 году указом президента Казахстана он был награжден орденом «Парасат» за заслуги в религиозной и духовной сфере, а также в честь своего 80-летия.