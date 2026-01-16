Такие женщины отнимут все у ребенка и еще найдут оправдание

Вообще, конечно, должна быть у нас при таком уровне уклонения от алиментов солидарность, что ли, среди женщин. Ну или моральная установка: с алиментщиками не связываться! Ну потому что любая новая женщина алиментщика, если она не выступает его спонсором, на самом деле отнимает у ребенка кусок, в прямом смысле. Он бы, может, один и усовестился не заботиться о ребенке. Может, и пошел бы сынишке новый мяч купить, на футбол бы его записал, купил бы ему сам тетрадки или школьную форму. Но у нас женская солидарность не работает, в нашей стране любой мужичонка знает, что даже если он у своих детишек последние валенки и тулупчик, один на двоих, заберет, все равно найдется ему пара из числа одиноких дам.