Две ледовые площадки «Заря» и «Электрон» закроются в Новосибирске из-за морозов

Как сообщили в городской администрации, такая мера связана исключительно с заботой о безопасности и комфорте горожан. Сильные морозы делают пребывание на открытом воздухе потенциально опасным, а также могут влиять на качество льда. Остальные городские катки будут работать в обычном режиме.