Две ледовые площадки «Заря» и «Электрон» закроются в Новосибирске из-за морозов

Остальные городские катки будут работать в обычном режиме.

Источник: Om1 Новосибирск

Из-за резкого понижения температуры в предстоящие выходные дни две популярные открытые ледовые площадки города будут вынуждены временно закрыться для посетителей. Решение касается катков в Центрах спортивной подготовки «Заря» и «Электрон».

Как сообщили в городской администрации, такая мера связана исключительно с заботой о безопасности и комфорте горожан. Сильные морозы делают пребывание на открытом воздухе потенциально опасным, а также могут влиять на качество льда. Остальные городские катки будут работать в обычном режиме.

«На ледовых площадках в Нарымском сквере и Центральном парке новосибирцы могут использовать тёплые раздевалки как временные пункты обогрева», — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.