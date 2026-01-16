Омская хоккейная команда ветеранов СВО отметила первую годовщину

«Еще год назад создание команды по следж-хоккею казалось нам нереальной задачей, но мы взялись за дело и сделали всё возможное, чтобы ребята получили возможность реализовать себя в спорте после серьезных боевых ранений. За нашими плечами уже небольшая история — история побед и упорства, дружбы и преданности, и мы продолжим её писать. Особо хочу поблагодарить Правительство Омской области и партнеров, которые откликнулись на наши просьбы и по сей день приближают нашу команду к профессиональному уровню — благодаря им у нас есть экипировка, консультанты высочайшего класса, помещение и лёд», — привела пресс-служба фонда цитату его главы Натальи Чайки.