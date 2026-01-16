Омская хоккейная команда ветеранов СВО отметила первую годовщину

В ЛДС имени В. Фетисова команда ветеранов СВО по следж-хоккею «Омские крылья» отметила первую годовщину. Команда создана омским филиалом фонда «Защитники Отечества».
«Еще год назад создание команды по следж-хоккею казалось нам нереальной задачей, но мы взялись за дело и сделали всё возможное, чтобы ребята получили возможность реализовать себя в спорте после серьезных боевых ранений. За нашими плечами уже небольшая история — история побед и упорства, дружбы и преданности, и мы продолжим её писать. Особо хочу поблагодарить Правительство Омской области и партнеров, которые откликнулись на наши просьбы и по сей день приближают нашу команду к профессиональному уровню — благодаря им у нас есть экипировка, консультанты высочайшего класса, помещение и лёд», — привела пресс-служба фонда цитату его главы Натальи Чайки.
Тренер «Омских крыльев» сам участник СВО, как никто другой понимает цену братства и воинской дисциплины. Это Максим Ивакин, он прошел обучение в хоккейной академии «Авангард», получил там диплом тренера. Сейчас ветеран передает свой опыт и знания бывшим товарищам по оружию, помогая им обрести уверенность на льду.
Отметили годовщину прежде всего успешной тренировкой. По словам представителей фонда, здесь, на льду, бойцы находят не только физическую разрядку, но и братство, новую цель в жизни.
Как пример в фонде привели истории Дмитрия Антонова и Бахтияра Ташмагамбетова, это яркое свидетельство мужества и силы духа. Вернувшись с СВО, отмеченные наградами за героизм, они нашли себя в следж-хоккее.
Дмитрий Антонов в зоне проведения СВО получил тяжелые ранения на Херсонском направлении. Он признается, что реабилитация была сложной, это была не только физическая боль, но и страх навсегда потерять возможность ходить. «Наши тренировки проходят дважды в неделю. И проходят они всегда великолепно! Мы стараемся выкладываться на максимум. Совместно с командой вырабатываем общий навык понимания друг друга без слов», — рассказал Дмитрий.
Что касается Бахтияра Ташмагамбетова, то он служил ранее в ВДВ. Он присоединился к команде недавно.
«…к сожалению получил ранение, после реабилитации узнал, что ребята занимаются хоккеем, присоединился к своему сослуживцу Александру Втюрину. Сначала падал, были сомнения, думал не получится. Ребята подбадривали и начало получаться, тренироваться мне нравится», — поведал уже он.
Сегодня следж-команда «Омские крылья» это не просто коллектив, а символ стойкости и непоколебимой воли к жизни. Каждый игрок — личность, но вместе они — единая сила, объединенная общими целями и стремлениями. Вовлечение защитников Отечества и их семей в спорт в итоге явно способствует их социальной реабилитации и возвращению к полноценной жизни.
Ранее мы писали, что в Омске в октябре проходил круглый стол о психологической поддержке ветеранов СВО.