В Новосибирске спасатели вырезали купель для крещенских купаний в −37 °C

Купель будет доступна для всех желающих в течение всего дня Крещения. Как уточнили спасатели, «приглашаем всех желающих на оборудованную купель 19.01.2026 с 00:00 до 24:00». Они призывают горожан проводить обряд только на специально подготовленных и безопасных площадках, где обеспечено дежурство спасателей и медиков.