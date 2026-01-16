В Новосибирске спасатели вырезали купель для крещенских купаний в −37 °C

Несмотря на сильные морозы, в Новосибирске полным ходом идёт подготовка мест для традиционных крещенских омовений. Как сообщили спасатели отряда МАСС, экипаж «Вега-3» совместно с общественной организацией «Братишки Сибири» провёл работы по обустройству купели на улице Заобской, 97.
«Основные работы уже выполнены: купель успешно вырезана и готова для создания волшебной атмосферы в святой праздник», — отметили в отряде.
Купель будет доступна для всех желающих в течение всего дня Крещения. Как уточнили спасатели, «приглашаем всех желающих на оборудованную купель 19.01.2026 с 00:00 до 24:00». Они призывают горожан проводить обряд только на специально подготовленных и безопасных площадках, где обеспечено дежурство спасателей и медиков.