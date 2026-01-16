Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске спасатели вырезали купель для крещенских купаний в −37 °C

Купель на улице Заобской, 97 будет работать всю ночь с 18 на 19 января, её подготовили совместно спасатели и волонтёры общественной организации.

Источник: Om1 Новосибирск

Несмотря на сильные морозы, в Новосибирске полным ходом идёт подготовка мест для традиционных крещенских омовений. Как сообщили спасатели отряда МАСС, экипаж «Вега-3» совместно с общественной организацией «Братишки Сибири» провёл работы по обустройству купели на улице Заобской, 97.

«Основные работы уже выполнены: купель успешно вырезана и готова для создания волшебной атмосферы в святой праздник», — отметили в отряде.

Купель будет доступна для всех желающих в течение всего дня Крещения. Как уточнили спасатели, «приглашаем всех желающих на оборудованную купель 19.01.2026 с 00:00 до 24:00». Они призывают горожан проводить обряд только на специально подготовленных и безопасных площадках, где обеспечено дежурство спасателей и медиков.