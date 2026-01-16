Омичам рассказали, кому нельзя купаться в Крещение

«Очень внимательно прошу отнестись к своим детям. Родитель ребёнка до четырёх лет даже не увидит, как он переохладится. Достаточно нескольких минут, чтобы ребёнок на морозе раздетый побыл или в воде, а его потом вынесли на мороз, и наступает переохлаждение. У них ещё несовершенная терморегуляция, они переохлаждаются намного быстрее, чем взрослые», рассказал Маркелов.