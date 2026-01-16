Омичам напомнили, когда заканчивается срок подачи заявок на ЕГЭ

В заявлении необходимо указать все выбранные предметы. Обязательными для получения аттестата остаются русский язык и математика. При этом выпускники этого года могут выбрать базовый или профильный уровень по математике, а те, кто окончил школу раньше, — только профильный. Сам экзамен пройдет в три этапа с марта по сентябрь.