Омичам напомнили, когда заканчивается срок подачи заявок на ЕГЭ

У выпускников омских школ и прошлых лет осталось совсем немного времени, чтобы определиться с выбором экзаменов. Заявления на участие в Едином государственном экзамене в 2026 году принимаются только до 2 февраля включительно, напоминают в минобразования Омской области.
Нынешние одиннадцатиклассники подают документы в своей школе. Выпускники прошлых лет должны обратиться в муниципальные органы управления образованием по месту жительства или в Региональный информационно-аналитический центр на улице Куйбышева, 69. Для этого нужен паспорт и аттестат.
В заявлении необходимо указать все выбранные предметы. Обязательными для получения аттестата остаются русский язык и математика. При этом выпускники этого года могут выбрать базовый или профильный уровень по математике, а те, кто окончил школу раньше, — только профильный. Сам экзамен пройдет в три этапа с марта по сентябрь.