Неподалёку от Омской области началось нашествие косуль

Неподалёку от Омской области прямо сейчас происходит нашествие косуль. Жители Кузбасса всё чаще сталкиваются с этими животными прямо в населённых пунктах. Их замечают на жилых улицах и дорогах — они спокойно выходят к людям и перебегают проезжую часть.
Сообщения о появлении косуль публикуют очевидцы в соцсетях, прикладывая фото и видео. По словам местных жителей, животных видели не только в черте города, но и на дороге в деревню Зимник, сообщает портал Vse42.ru.
Похожая ситуация уже возникала два года назад — зимой 2023−2024 годов косуль массово замечали в Омске. Тогда СМИ сообщали, что животных видят в разных районах города, при этом некоторые из них получали травмы, застревая в заборах или попадая под машины.
По данным Минприроды, в тот период в черте Омска находилось не менее сотни косуль, ещё порядка тысячи — на прилегающих территориях. Специалисты объясняли происходящее тем, что животные не смогли преодолеть железные и автомобильные дороги во время сезонной миграции.
Первый заместитель министра природы Сергей Палагута рассказывал, что оборудованных переходов для диких животных нет. Когда после тёплой осени резко ударили морозы, косули начали миграцию и оказались в своеобразной ловушке.
«Две ветки железных дорог, Тюмень — Омск и Исилькуль — Омск, плюс автомобильная дорога Исилькуль — Омск сработали как крылья невода, направив мигрирующие стада в Омск», — говорил он.
В итоге животные вышли на Левобережье и пытались найти выход, в основном оставаясь на незастроенных территориях в районе аэропорта.
Окончательно покинуть пригороды Омска косулям удалось лишь весной.