Правила оплаты медицинских услуг планируют изменить в Казахстане

Министерство здравоохранения предлагает внести изменения в правила оплаты медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС, передает NUR.KZ. Проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА».

Источник: Nur.kz

Согласно документу, Минздрав планирует ввести новые подходы к оплате протонной терапии. Будет добавлена возможность стационарного наблюдения и комбинированного лечения. Также будет пересмотрен порядок оплаты услуг приемных покоев.

Изменения коснутся и оплаты подготовки посмертного донора. Ожидается переход на прямые договоры с Фондом социального медицинского страхования.

Проектом предусмотрено введение доплат за особые условия труда работникам скорой медицинской помощи. Также будет увеличена оплата коронарной артериографии в дневном стационаре.

В документе также говорится об уточнении норм по предоставлению ФСМС сведений о расходах и внесении редакционных правок в договорные процедуры.

Реализация предлагаемых изменений позволит повысить прозрачность и обоснованность механизмов оплаты медицинских услуг. Также сократятся административные барьеры и минимизируются риски необоснованного потребления медицинской помощи. Повысится эффективность финансирования медицинской помощи по инфекционному профилю по итогам утверждения приказа.

Документ находится на публичном обсуждении до 30 января 2026 года.