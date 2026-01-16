В Башкирии медики будут помогать желающим окунуться в крещенские купели

Вечером 18 января и утром 19 января жители Башкирии отмечают праздник Крещения и многие погружаются в ледяные воды специально подготовленных прорубей. Для своевременного оказания медпомощи участникам крещенского купания с 19 часов 18 января до 24 часов 19 января на местах организации купелей (прорубей) будут дежурить выездные бригады врачей, сообщили в минздраве.
В ведомстве также напомнили, кому стоит воздержаться от ныряния в холодную воду. Прежде всего, это те, у кого проблемы с сердцем, давлением, дыхательной системой, диабет или лишний вес. Маленькие дети, младенцы и беременные женщины. Не рекомендуется омовение и людям с серьёзными болезнями кожи, а также пациентам психиатрического учета.
Как сообщал Башинформ, в Башкирии оборудованы 100 иорданей для крещенских купаний.