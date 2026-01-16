Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии медики будут помогать желающим окунуться в крещенские купели

Уже совсем скоро, 19 января, православные отметят священный праздник — Крещение Господне. Если вы намерены совершить омовение, заранее проконсультируйтесь с врачом и пройдите обследование.

Источник: Башинформ

Вечером 18 января и утром 19 января жители Башкирии отмечают праздник Крещения и многие погружаются в ледяные воды специально подготовленных прорубей. Для своевременного оказания медпомощи участникам крещенского купания с 19 часов 18 января до 24 часов 19 января на местах организации купелей (прорубей) будут дежурить выездные бригады врачей, сообщили в минздраве.

В ведомстве также напомнили, кому стоит воздержаться от ныряния в холодную воду. Прежде всего, это те, у кого проблемы с сердцем, давлением, дыхательной системой, диабет или лишний вес. Маленькие дети, младенцы и беременные женщины. Не рекомендуется омовение и людям с серьёзными болезнями кожи, а также пациентам психиатрического учета.

Как сообщал Башинформ, в Башкирии оборудованы 100 иорданей для крещенских купаний.