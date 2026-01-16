В Башкирии медики будут помогать желающим окунуться в крещенские купели

В ведомстве также напомнили, кому стоит воздержаться от ныряния в холодную воду. Прежде всего, это те, у кого проблемы с сердцем, давлением, дыхательной системой, диабет или лишний вес. Маленькие дети, младенцы и беременные женщины. Не рекомендуется омовение и людям с серьёзными болезнями кожи, а также пациентам психиатрического учета.