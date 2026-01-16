В Татарстане стартовал масштабный зимний учет диких животных. С 15 января до 15 марта охотоведы, егеря и волонтеры пройдут на лыжах почти 1,5 тысячи маршрутов, чтобы пересчитать зверей и птиц по их следам на снегу.
Будет оценена численность 19 видов, включая крупных млекопитающих (лось, кабан, косуля, рысь, волк), мелких хищников (лисица, куница, хорь) и птиц (тетерев, глухарь, серая куропатка). Методика основана на подсчете пересеченных следов и визуальных наблюдениях с учетом суточной активности животных.
Собранные данные после математической обработки позволят точно оценить состояние популяций и среды обитания. Эта информация критически важна для планирования мер по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов в регионе.
