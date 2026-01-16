В Татарстане стартовал масштабный зимний учет диких животных. С 15 января до 15 марта охотоведы, егеря и волонтеры пройдут на лыжах почти 1,5 тысячи маршрутов, чтобы пересчитать зверей и птиц по их следам на снегу.