Можно ли в Крещение ходить на кладбище?

Событие, описанное в Евангелии, значимое для христианского мира. В этот день в церквях идут Литургии. Поэтому в Крещение не принято ходить на кладбища, ведь верующим стоит провести праздник в храме, на службе, помолиться и причаститься и набрать святой воды. В то же время церковь не запрещает посетить могилы близких родственников в этот день.