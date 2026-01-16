Можно ли в Крещение ходить на кладбище?

Православный мир готовится праздновать Крещение. Верующие вспоминают произошедшее в этот день две тысячи лет назад — тогда Иисус Христос вместе с обычными людьми погрузился в Иордан. И голос Бога-Отца сообщил народу, что перед ним — Его Сын. В этот момент Святой Дух в виде голубя сошел в неба. Таким образом, люди увидели святую троицу, Бог явился во всех трех Лицах.
Событие, описанное в Евангелии, значимое для христианского мира. В этот день в церквях идут Литургии. Поэтому в Крещение не принято ходить на кладбища, ведь верующим стоит провести праздник в храме, на службе, помолиться и причаститься и набрать святой воды. В то же время церковь не запрещает посетить могилы близких родственников в этот день.