Контейнеры для приема старой одежды установили в Нижнем Новгороде

Это позволит сократить количество отходов, которые отправляются на мусорный полигон.

Источник: администрация Нижнего Новгорода

Контейнеры для приема старой одежды появились в Нижнем Новгороде. Это позволит сократить количество отходов, которые отправляются на мусорный полигон, рассказали в мэрии.

В Заречной части города уже установили 56 контейнеров для сбора вещей, и на этом останавливаться не будут.

«От жителей поступил запрос на раздельный сбор текстиля, потому что в общем объеме отходов, которые генерируются в домохозяйствах, отходы в текстиле занимают до 25%», — рассказал первый заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов.

Старые вещи, которые попадут в контейнер, можно будет переработать в рабочие перчатки, тентовую ткань и другие виды продукции. Нижегородцы положительно приняли инициативу и уже активно несут ненужные вещи.

Проект реализует компания «ЛидерТекс» при поддержке администрации Нижнего Новгорода, Министерства экологии, и российского экологического оператора при участии ассоциации пяти домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода. Он направлен на то, чтобы дать старым вещам вторую жизнь.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Глеб Никитин получил звание Эколога-мецената по версии журнала «ЭкоГрад».