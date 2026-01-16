Контейнеры для приема старой одежды установили в Нижнем Новгороде

Контейнеры для приема старой одежды появились в Нижнем Новгороде. Это позволит сократить количество отходов, которые отправляются на мусорный полигон, рассказали в мэрии.
В Заречной части города уже установили 56 контейнеров для сбора вещей, и на этом останавливаться не будут.
«От жителей поступил запрос на раздельный сбор текстиля, потому что в общем объеме отходов, которые генерируются в домохозяйствах, отходы в текстиле занимают до 25%», — рассказал первый заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов.
Старые вещи, которые попадут в контейнер, можно будет переработать в рабочие перчатки, тентовую ткань и другие виды продукции. Нижегородцы положительно приняли инициативу и уже активно несут ненужные вещи.
Проект реализует компания «ЛидерТекс» при поддержке администрации Нижнего Новгорода, Министерства экологии, и российского экологического оператора при участии ассоциации пяти домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода. Он направлен на то, чтобы дать старым вещам вторую жизнь.
