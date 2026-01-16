Нижегородцев предупредили о перебоях в телевещании 19 января

19 января с 01:00 до 10:00 по московскому времени на нескольких радиотелевизионных станциях региона пройдут плановые профилактические работы. Отключения затронут РТС «Нижний Новгород», «Арзамас», «Выкса» и «Саров». В указанный период возможна приостановка трансляции 20 телевизионных и трех радиоканалов, входящих в цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2, а также некоторых FM-радиостанций и аналоговых телеканалов. Кроме того, на всей территории Нижегородской области первый мультиплекс цифрового телевидения будет выходить в федеральной версии — без региональных вставок. Возможны также перерывы в вещании радиостанции «Радио Образ».