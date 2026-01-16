В Ростовской области за год изменились цены на мясо и хлеб

В Ростовской области изменились цены на продукты питания, в том числе на разные виды мяса и хлеб. Статистику приводит «Городской репортер».
В публикации использовали данные Ростовстата. Указано, что средняя стоимость килограмма говядины за год выросла с 578 до 658 рублей, то есть примерно на 14%.
Рост также показали свинина и мясо птицы: в первом случае ценники увеличились с 383 до 427 рублей (примерно на 12%), во втором — с 207 до 228 рублей (рост на 10%).
Похожая ситуация отмечается и в категории хлебных изделий, товар вырос в цене с 92 до 105 рублей. Также подорожали мороженая рыба (почти на 15% за год), копченая колбаса и маргарин (около 11%).
Некоторые продукты, наоборот, подешевели при сравнении год к году. Например, десяток куриных яиц снизился в цене со 121 до 85 рублей (примерно на 30%), а килограмм белокочанной капусты — с 48 до 37 рублей (снижение на 24%).
