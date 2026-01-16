Жителям Башкирии рассказали, как защититься от гриппа

Один из самых надежных способов защиты от гриппа — ежегодная вакцинация. Прививка помогает выработать иммунитет и значительно снижает риск заболевания. Регулярно мойте руки с мылом, особенно после посещения общественных мест. В период эпидемий старайтесь избегать мест большого скопления людей. Если вы заболели, оставайтесь дома, чтобы не заражать окружающих. Правильное питание, физическая активность и достаточное количество сна помогут вашему организму лучше противостоять вирусам. Включите в рацион больше фруктов и овощей, богатых витаминами. Регулярно убирайте и проветривайте помещения. Обрабатывайте поверхности, к которым часто прикасаетесь (ручки дверей, телефоны и т. д. ). Если вы почувствовали себя плохо (лихорадка, кашель, головная боль), не откладывайте визит к врачу. Раннее обращение за помощью может предотвратить осложнения.