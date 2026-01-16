Самыми востребованными профессиями в Воронеже стали дворники и повара

В декабре эксперты платформы hh.ru составили рейтинг самых востребованных специальностей. По данным источника, в нашем регионе отмечается дефицит рабочих и технических специальности, а также спросом пользуются представители розницы и медицины.
Наиболее дефицитными эксперты назвали оператора производственной линии и дворника, повара и пекаря, врача и электромонтажника.
По мнению аналитиков, спрос постепенно смещается в сторону специалистов, сочетающих цифровую грамотность с глубокими отраслевыми или профессиональными знаниями. Растет ценность прикладных, рабочих профессий. Их представители могут рассчитывать на стабильность и высокий рост зарплат.