Самыми востребованными профессиями в Воронеже стали дворники и повара

По мнению аналитиков, спрос постепенно смещается в сторону специалистов, сочетающих цифровую грамотность с глубокими отраслевыми или профессиональными знаниями. Растет ценность прикладных, рабочих профессий. Их представители могут рассчитывать на стабильность и высокий рост зарплат.