Минздрав прокомментировал ситуацию с моргом в Тулуне

В сети пишут, мол, в морге царит антисанитария.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Министерство здравоохранения Иркутской области прокомментировало скандальную ситуацию, связанную с патологоанатомическим отделением в Тулуне. В социальных сетях распространились видео и сообщения, в которых утверждается, что в морге царит антисанитария: инструменты грязные и ржавые, в помещениях слои пыли, окурки и мусор. Очевидцы также заявляли, что при большом количестве умерших тела якобы складывают прямо на пол.

— Уже начали служебную проверку. Нашей целью является оценка соблюдений санитарных норм и стандартов оказания медицинской помощи. После примем необходимые решения для недопущения подобных ситуаций в будущем, — отметили в ведомстве.

Минздрав также напомнил, что съёмка в таких помещениях без разрешения нарушает врачебную тайну и санитарный режим учреждения. В случае выявления нарушений сибиряков просят обращаться с официальными запросами.

Напомним, ранее проверку начала и прокуратура региона. Правоохранители проверят соблюдение санитарных и трудовых норм.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Восточно-Сибирской железной дороге в 2025 году погибло двое детей.