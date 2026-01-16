Минздрав прокомментировал ситуацию с моргом в Тулуне

Министерство здравоохранения Иркутской области прокомментировало скандальную ситуацию, связанную с патологоанатомическим отделением в Тулуне. В социальных сетях распространились видео и сообщения, в которых утверждается, что в морге царит антисанитария: инструменты грязные и ржавые, в помещениях слои пыли, окурки и мусор. Очевидцы также заявляли, что при большом количестве умерших тела якобы складывают прямо на пол.
— Уже начали служебную проверку. Нашей целью является оценка соблюдений санитарных норм и стандартов оказания медицинской помощи. После примем необходимые решения для недопущения подобных ситуаций в будущем, — отметили в ведомстве.
Минздрав также напомнил, что съёмка в таких помещениях без разрешения нарушает врачебную тайну и санитарный режим учреждения. В случае выявления нарушений сибиряков просят обращаться с официальными запросами.
Напомним, ранее проверку начала и прокуратура региона. Правоохранители проверят соблюдение санитарных и трудовых норм.
