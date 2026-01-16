Минздрав прокомментировал ситуацию с моргом в Тулуне

Министерство здравоохранения Иркутской области прокомментировало скандальную ситуацию, связанную с патологоанатомическим отделением в Тулуне. В социальных сетях распространились видео и сообщения, в которых утверждается, что в морге царит антисанитария: инструменты грязные и ржавые, в помещениях слои пыли, окурки и мусор. Очевидцы также заявляли, что при большом количестве умерших тела якобы складывают прямо на пол.