Москвичей предупредили о продлении сезона гриппа

Также Сайно обратила внимание, что отопление в помещениях приводит к сухости слизистой оболочки носа, в результате чего вирусы быстрее проникают в организм. По ее словам, временно ослабить общие защитные силы организма может и холодовой стресс, если человек одет не по погоде.