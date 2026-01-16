Ричмонд
Москвичей предупредили о продлении сезона гриппа

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ольга Сайно предупредила, что сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице России может продлиться из-за морозов. Об этом она рассказала в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Источник: Мослента

Врач отметила, что пик респираторных инфекций в Московском регионе приходится на декабрь-февраль. «Аномальные морозы могут несколько продлить сезон респираторных заболеваний», — уточнила она. Согласно прогнозу эксперта, снижение заболеваемости гриппом в Москве может произойти к середине-концу марта.

Также Сайно обратила внимание, что отопление в помещениях приводит к сухости слизистой оболочки носа, в результате чего вирусы быстрее проникают в организм. По ее словам, временно ослабить общие защитные силы организма может и холодовой стресс, если человек одет не по погоде.

Ранее врач-невролог Тимур Григорьев предупредил, что сильные холода, которые ожидаются в Московском регионе, могут обернуться для местных жителей неожиданной головной болью.