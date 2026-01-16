В Екатеринбурге спасли мужчину с пулей в сердце после 38 минут клинической смерти

Пострадавший поступил в больницу с тремя пулевыми ранениями. Одна из пуль пробила грудную клетку и застряла в сердечной мышце, вызвав массивное кровоизлияние в перикард (сердечную сумку) и плевральную полость. Ситуация осложнялась контузией легкого.
Во время экстренной операции сердце пациента останавливалось дважды. Каждый раз медики буквально вручную возвращали его к жизни, проводя прямой массаж. За 38 минут клинической смерти врачи успели извлечь пулю, ушить рану и перелить пострадавшему полтора литра крови.
После операции мужчина провел девять дней в реанимации на аппарате ИВЛ. В настоящее время он переведен в обычную палату и продолжает восстановление под присмотром специалистов.