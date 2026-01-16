Крупный банк сказал белорусам об отмене комиссии по некоторым операциям. Подробности озвучили в телеграм-канале «Беларусбанка».
В банке обратили внимание, что с 15 января 2026 года по кредитам физических лиц была отменена комиссия по целому ряду операций. В частности, плата была исключена за оформление договора поручительства, оформление дополнительного соглашения к договору поручительства.
Кроме того, плату не будут брать за перевод долга по кредиту на другое физическое лицо, внесение изменений в кредитный договор по инициативе кредитополучателя. В «Беларусбанке» отметили, что плату теперь не взимают за оформление договора о залоге по кредитам на потребительские нужды.
Также комиссия была отменена за оформление и выдачу справки по запросу физлица по кредитному договору; о заключении или незаключении кредитного договора на получение льготного кредита; о неполучении (получении) льготного кредита на газификацию; поручителю в целях исполнения его обязательств по кредитному договору.
Не возьмут и комиссию за рассмотрение документов по гарантиям или же поручительствам юрлиц, которые принимаются в обеспечение возврата кредитов на потребительские нужды.
Была исключена комиссия за предоставление в инфокиосках и банкоматах банка, в интернет-банкинге мини-выписки о десяти последних операциях, которые были совершены при использовании карты или же ее реквизитов за последние семь дней. В банке напомнили, что ранее размер комиссии составлял один белорусский рубль.
