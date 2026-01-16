Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный банк сказал белорусам об отмене комиссии по некоторым операциям

Крупный белорусский банк сказал, за какие операции больше не взимается плата.

Источник: Комсомольская правда

Крупный банк сказал белорусам об отмене комиссии по некоторым операциям. Подробности озвучили в телеграм-канале «Беларусбанка».

В банке обратили внимание, что с 15 января 2026 года по кредитам физических лиц была отменена комиссия по целому ряду операций. В частности, плата была исключена за оформление договора поручительства, оформление дополнительного соглашения к договору поручительства.

Кроме того, плату не будут брать за перевод долга по кредиту на другое физическое лицо, внесение изменений в кредитный договор по инициативе кредитополучателя. В «Беларусбанке» отметили, что плату теперь не взимают за оформление договора о залоге по кредитам на потребительские нужды.

Также комиссия была отменена за оформление и выдачу справки по запросу физлица по кредитному договору; о заключении или незаключении кредитного договора на получение льготного кредита; о неполучении (получении) льготного кредита на газификацию; поручителю в целях исполнения его обязательств по кредитному договору.

Не возьмут и комиссию за рассмотрение документов по гарантиям или же поручительствам юрлиц, которые принимаются в обеспечение возврата кредитов на потребительские нужды.

Была исключена комиссия за предоставление в инфокиосках и банкоматах банка, в интернет-банкинге мини-выписки о десяти последних операциях, которые были совершены при использовании карты или же ее реквизитов за последние семь дней. В банке напомнили, что ранее размер комиссии составлял один белорусский рубль.

Ранее власти заявили о новой выплате для минчан на почти 1000 рублей — вот для кого.

Тем временем Главстат раскрыл средний размер зарплат в госуправлении в Минске.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о зарплатах и доходах белорусских чиновников.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше