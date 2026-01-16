Крупный банк сказал белорусам об отмене комиссии по некоторым операциям

Кроме того, плату не будут брать за перевод долга по кредиту на другое физическое лицо, внесение изменений в кредитный договор по инициативе кредитополучателя. В «Беларусбанке» отметили, что плату теперь не взимают за оформление договора о залоге по кредитам на потребительские нужды.