В Омске без тепла остались 48 домов, прокуратура начала проверку

Гендиректору ресурсоснабжающей организации уже внесено представление.

Источник: Комсомольская правда

В Омске прокуратура Кировского округа проводит проверку деятельности АО «Тепловая компания». Надзорный орган отреагировал на ЧП с отключением тепла.

Из-за порыва на трубопроводе по улице Рокосовского, 28 без тепла в морозы остались 48 объектов. Тепло и горячая вода там были отключены в 16:00 15 января. Восстановить подачу тепла и воды пока не удалось.

Прокуратура внесла представление в адрес генерального директора АО «Тепловая компания». Кроме того, в отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении по стастье КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».

Ранее мы сообщали, что с проблемой отключения тепла также столкнулись жители домов по улице Завертяева.