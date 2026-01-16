В Омске без тепла остались 48 домов, прокуратура начала проверку

В Омске прокуратура Кировского округа проводит проверку деятельности АО «Тепловая компания». Надзорный орган отреагировал на ЧП с отключением тепла.
Из-за порыва на трубопроводе по улице Рокосовского, 28 без тепла в морозы остались 48 объектов. Тепло и горячая вода там были отключены в 16:00 15 января. Восстановить подачу тепла и воды пока не удалось.
Прокуратура внесла представление в адрес генерального директора АО «Тепловая компания». Кроме того, в отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении по стастье КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».
Ранее мы сообщали, что с проблемой отключения тепла также столкнулись жители домов по улице Завертяева.