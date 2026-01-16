Новые правила семейной ипотеки в 2026 году

За последние 8 лет семейная ипотека приобрела статус ключевого инструмента поддержки российских семей и стала одним из драйверов развития всего девелоперского рынка страны. С 1 февраля 2026 года начинают действовать новые правила, призванные сделать механизм более адресным и прозрачным.
Основные изменения, которые начинают действовать с февраля 2026 года, касаются принципов выдачи кредита. Вводится правило «одна семья — одна льготная ипотека», согласно которому супруги становятся обязательными созаемщиками. Это делается для того, чтобы исключить практику получения нескольких льготных кредитов. Одновременно полностью прекращает действие схема так называемой «донорской ипотеки», когда займ оформлялся через родственников. Новые правила также предусматривают, что обязательства по действующей ипотеке сохраняются за обоими супругами даже в случае расторжения брака.
Фото: предоставлено СК10.
— Для рынка новостроек эти изменения означают переход к более осознанному и ответственному спросу. В целом, этот тренд наблюдается не первый год, но правки в льготную программу, на которую приходится до 80% продаж, заметно ускорят его. Семьи будут тщательнее оценивать свои долгосрочные финансовые возможности и надежность выбранного проекта. В новых условиях клиенты все чаще руководствуются уверенностью в застройщике, который гарантирует сохранность их инвестиций и обеспечивает комфортную среду для жизни, — поделилась руководитель службы клиентского сервиса СК10 Дарья Толпинская.
В новых условиях особенно важным становится грамотное финансовое планирование. Эксперты советуют при расчете бюджета на покупку жилья учитывать не только ежемесячный платеж по кредиту, но и все сопутствующие расходы, которые часто недооценивают: страховку, нотариальные услуги, комиссии, будущие затраты на ремонт и другие. При выборе срока кредита ключевым становится не только размер платежа, но и стратегия его досрочного погашения. Более долгий срок снижает ежемесячную нагрузку, но увеличивает суммарную переплату, которую, в свою очередь, можно сократить за счет досрочных взносов. Поэтому важно заранее изучить условия досрочного погашения в конкретном банке, обращая внимание именно на возможность сокращения срока кредита.
Фото: предоставлено СК10.
Несмотря на все изменения, инвестиция в качественную недвижимость от проверенного девелопера остается одним из наиболее надежных и перспективных решений для сохранения и приумножения семейного капитала. В перспективе дальнейшим развитием программы может стать переход к дифференцированным ставкам в зависимости от количества детей, что сделает её менее привлекательной для семей с 1 или 2 детьми. Однако при любом раскладе ценность и стоимость современного жилья будет только возрастать, подчеркивая важность выбора объекта с продуманной инфраструктурой и устойчивой репутацией застройщика.