Новые правила семейной ипотеки в 2026 году

В новых условиях особенно важным становится грамотное финансовое планирование. Эксперты советуют при расчете бюджета на покупку жилья учитывать не только ежемесячный платеж по кредиту, но и все сопутствующие расходы, которые часто недооценивают: страховку, нотариальные услуги, комиссии, будущие затраты на ремонт и другие. При выборе срока кредита ключевым становится не только размер платежа, но и стратегия его досрочного погашения. Более долгий срок снижает ежемесячную нагрузку, но увеличивает суммарную переплату, которую, в свою очередь, можно сократить за счет досрочных взносов. Поэтому важно заранее изучить условия досрочного погашения в конкретном банке, обращая внимание именно на возможность сокращения срока кредита.