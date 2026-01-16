Транспортные карты начнут продавать в нижегородских супермаркетах и на вокзалах

Как сообщил замминистра транспорта региона Денис Рябинин в интервью ГТРК «Нижний Новгород», в настоящее время в городе расширяется сеть точек, где можно приобрести и пополнить транспортную карту. Таких пунктов уже 280. По его словам, в ближайшие месяцы карты появятся в местах с высокой проходимостью — на железнодорожных и автовокзалах, в аэропорту, а также в сетевых магазинах «Пятёрочка» и «Спар». Это позволит любому пассажиру, даже не имеющему карты, приобрести её за наличный расчёт перед поездкой. Замминистра также подчеркнул, что речь не идёт об исключении наличных денег из оборота. Оплата наличными будет возможна, но только в специальных пунктах — аналогично тому, как это организовано в метро: проезд оплачивается заранее, а не в самом транспорте. Переход на безналичную систему связан с рядом факторов. Водителям не придётся отвлекаться на приём денег и выдачу сдачи, что повысит безопасность движения.