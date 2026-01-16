Ричмонд
На трассе «Байкал» работают дорожные службы и пять экипажей ДПС

Информация о многокилометровой пробке не подтверждается.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На федеральной трассе Р-258 «Байкал» патрулируют 5 экипажей ДПС. Для обработки дороги задействовано 13 единиц спецтехники дорожных служб. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— По состоянию на 16:00 16 января ухудшения погодных условий на трассе не наблюдается. Информация о многокилометровой пробке не подтверждается, — добавили в пресс-службе ведомства.

Важно! В регион пришли сильные морозы. Ожидается, что местами столбик термометра опустится до −55 градусов. Водителей просят без особой необходимости не ездить на дальние дистанции, а также соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе на мосту возле деревни Куда загорелась маршрутка. Кадры с места происшествия попали на видео и распространились в социальных сетях.