На образование в Свердловской области выделили более 148 млрд рублей в 2026 году

На развитие среднего профессионального образования в регионе выделено 13,4 млрд руб. Часть средств пойдет на реализацию проекта «Профессионалитет», в рамках которого с 1 сентября откроются семь новых образовательных кластеров. В этом году на создание высокотехнологичных образовательных площадок для подготовки рабочих в Свердловской области планируется направить 1,68 млрд руб.: 700 млн руб. поступят из федерального бюджета, 800 млн руб. — из регионального, еще свыше 200 млн руб. выделят предприятия.