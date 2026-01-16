Мэрия Омска предупредила горожан о мошенниках с «продуктовыми наборами»

В пятницу, 16 января, администрация Омска выпустила предупреждение о мошенниках, которые действуют якобы от ее имени. Власти пояснили: неизвестные жулики вновь атакуют людей в основном пожилого возраста.
Злоумышленники говорят, что якобы в администрации города можно получить бесплатный продуктовый набор. Параллельно они пытаются выяснить у горожан персональные данные, включая номера паспортов, СНИЛС и другие.
«Пожалуйста, будьте осторожны и внимательны. Не поддавайтесь на уловки мошенников!» — подчеркнули в мэрии Омска.
