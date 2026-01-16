Создан робот-водопроводчик для ремонта разных видов труб

В отличие от традиционных подходов в диагностике таких коммуникаций, разработка может проходить крутые повороты около 90 градусов и перемещаться по вертикальным секциям. Он приспособлен к работе в трубах диаметром от 500 до 1400 мм. Такой робот, к примеру, может при помощи специального шланга проводить очистку системы от засоров.