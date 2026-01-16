В Волгограде водитель автобуса № 88 выгнал пассажиров в мороз из салона

— Это полное безобразие. В дороге, когда все мы ехали на работу, дети на учебу, водитель автобуса буквально остановился в чистом поле и сказал, что дальше не поедет, так как кто-то из пассажиров не оплатил проезд. Открыл двери и стал ждать оплаты. Мороз на улице! Мы стояли, мерзли и все чего-то ждали! — возмущается волгоградка, оказавшаяся по стечению обстоятельств в том же автобусе. — «Зайцев» в итоге так и не нашлось, и все мы оказались в конечном итоге совсем на улице. Уже промерзшие, уже опоздавшие и все с испорченным настроением.