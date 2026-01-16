Национальный день культуры в Молдовы: кто получил государственные премии

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Деятели культуры и учреждения, внесшие в 2025 году значительный вклад в развитие музыки, литературы, изобразительного искусства, театра и сохранение культурного наследия получили государственные награды по случаю Национального дня культуры.
Мероприятие организовало Министерство культуры. В нем приняли участие президент Молдовы Майя Санду и министр культуры Кристиан Жардан.
Министр культуры Кристиан Жардан подчеркнул важность труда работников сферы культуры.
«Благодарю за проделанную работу, ответственность и большую страсть. Культура создаётся со временем, благодаря постоянным усилиям, и вклад каждого из вас чрезвычайно важен. Поздравляю всех лауреатов сегодняшнего вечера», — отметил Жардан.
Президент Майя Санду подчеркнула, что в этот день чествуется то, что объединяет общество вне зависимости от времени и вызовов, напомнив, что культура всегда сплачивала общество.
«Страна, уважающая свою культуру, уважает и свое будущее. Деятели культуры, артисты, музыканты и писатели — это те, кто приносит культуру в дома людей, вне зависимости от того, где они находятся», — отметила Санду.
Кто получил государственные премии в области культуры.
В области театрального искусства премия имени Валерия Купчи была присуждена актерам Александру Плешке (Национальный театр «Михай Эминеску») и Алле Меншиковой (Национальный театр «Эжена Ионеско») за вклад в продвижение театра.
Премии за вклад в культуру получили мастер по изготовлению париков Николай Пономаренко и публицист Евгения Давид — за продвижение литературы и переводов.
В имени Гавриила Музическу в области музыки и литературы получил аккордеонист Павел Ефремов, а поэтесса и прозаик Моника-Лаура Вакуловски награждена была премией имени Константина Стере. В области танца награда имени Владимира Курбета была присуждена Дмитрию Бэлцэцеску.
В сфере культурного наследия и музееведения доктор исторических наук Сергей Матвеев получил премию имени Штефана Чобану, а профессор университета Сергей Мустяцэ — премию имени Иона Касиана Суручану. Мариана Шлапак была награждена премией имени Александра Бернардацци.
Премия имени Александру Плэмэдялэ в области скульптуры была вручена Иону Здерчюку, а также Музею истории и этнографии города Унгены. Чезара Колесник получила премию имени Михаила Греку в области изобразительного искусства. За дебют в визуальных искусствах премией имени Валентины Русу-Чобану были отмечены Зинаида Кэпэцынэ и Евгений Гореан.
В сфере библиотечного дела и СМИ премия имени Иона Мадана была вручена Людмиле Костин и Надежде Пэдуря, а Анна-Мария Василаке-Вердеш получила премию имени Георге Чинчилей. Премия имени Джордже Энеску в области музыкальной композиции была присуждена Владу Бурле.
В кинематографии актёр и режиссер Игорь Карас был удостоен премии имени Эмиля Лотяну, а награда имени Вениамина Апостола за художественное образование была вручена режиссёру и преподавателю Михаилу Фусу. В сфере культурного менеджмента были отмечены Родика Пэнашеску и Жанна Пашалы.
Специальные премии были вручены за культурные проекты с высоким общественным эффектом, в том числе Рабочей группе по продвижению элемента «Кобза — знания, техники и традиционная музыка» за его включение в список ЮНЕСКО, а также ряду проектов и инициатив: Дмитрию Лекарцеву, Роману Бурлаке с проектом «Рождён в Молдове», Алексу Каланче (рок-опера «VOIEVOD»), Олегу Органу («Rama Albastră»), Виорике Чербушка от Центра культуры ARTCOR, Фонду Moldcell и Общественной организации «Деревянная церковь Святых Архангелов Михаила и Гавриила» из села Ворничены.