Национальный день культуры в Молдовы: кто получил государственные премии

Специальные премии были вручены за культурные проекты с высоким общественным эффектом, в том числе Рабочей группе по продвижению элемента «Кобза — знания, техники и традиционная музыка» за его включение в список ЮНЕСКО, а также ряду проектов и инициатив: Дмитрию Лекарцеву, Роману Бурлаке с проектом «Рождён в Молдове», Алексу Каланче (рок-опера «VOIEVOD»), Олегу Органу («Rama Albastră»), Виорике Чербушка от Центра культуры ARTCOR, Фонду Moldcell и Общественной организации «Деревянная церковь Святых Архангелов Михаила и Гавриила» из села Ворничены.