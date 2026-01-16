Нобелевский центр: передача Трампу премии мира невозможна

Напомним, лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо во время встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне передала ему медаль Нобелевской премии мира, которую ей присудили в 2025 году за «неустанную деятельность по продвижению демократических прав» в Венесуэле. Трамп был одним из претендентов на награду, но Нобелевский комитет сделал выбор не в его пользу.