Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нобелевский центр: передача Трампу премии мира невозможна

Нобелевский центр мира прокомментировал передачу медали Нобелевской премии мира американскому президенту Дональду Трампу лауреатом Марией Кориной Мачадо. В музее объяснили, что вместе с медалью передать титул невозможно, сообщают «Ведомости».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О том, что передача медали Мачадо Трампу стала исключительно символическим жестом, представители Нобелевского центра рассказали в соцсети X. «Медаль может сменить владельца, но титул лауреата Нобелевской премии мира — нет», — цитируют публикацию «Ведомости».

Организация уточнила, что решение о присуждении премии не подлежит пересмотру после того, как о нем объявили. Это закреплено правилами Нобелевского комитета.

Напомним, лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо во время встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне передала ему медаль Нобелевской премии мира, которую ей присудили в 2025 году за «неустанную деятельность по продвижению демократических прав» в Венесуэле. Трамп был одним из претендентов на награду, но Нобелевский комитет сделал выбор не в его пользу.

Американский лидер медаль в качестве подарка принял и заявил, что жест Мачадо демонстрирует уважение, а встречу с лидером венесуэльской оппозиции назвал «огромной честью».

Узнать больше по теме
Нобелевская премия мира: главная награда за все хорошее против всего плохого
Это самая престижная международная награда за деятельность, направленную на укрепление мира. Знаменитый шведский изобретатель Альфред Нобель завещал ежегодно вручать ее вместе с другими четырьмя наградами. Рассказываем здесь о смысле, истории, важных событиях и обладателях Нобелевской премии мира.
Читать дальше