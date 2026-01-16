Львы Тигран и Лея в Калининградском зоопарке не понимают друг друга — эксперты

Специалисты наблюдают за взаимоотношением львов в зоопарке Калининграда и пришли к выводу, что Тигран и Лея… не понимают друг друга. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.
Все дело в том, что каждый период жизни формирует поведение: и животного, и человека тоже. У Тиграна жизненный сценарий был «поломан». Красавец не дает Лее спокойно взаимодействовать с чем-либо в вольере в его присутствии.
«Напасть, прогнать, отнять — вот стратегия его поведения. Причина в прошлом Тиграна. Совсем крошечным львенком его отняли у матери, а затем использовали в качестве реквизита для фотографирования с людьми. То есть наш лев не получил и толики того жизненного опыта, который должен был получить, а значит, не научился “львиному” поведению», — говорится в сообщении специалистов.
Итого, Тигран не усвоил язык тела львов, не научился понимать границы сородича, не понимает различия между игрой, доминированием и угрозой, не умеет сдерживать силу и мягко взаимодействовать и пр.
«Тигран как тот мальчишка, который бьёт любимую девочку по голове портфелем, потому что не знает, как себя с ней вести — не научился», — говорят эксперты о возникшей стене непонимания.
Однако, надежда на счастливый финал есть. Специалисты зоопарка знают, как действовать в подобных ситуациях.