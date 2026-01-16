Львы Тигран и Лея в Калининградском зоопарке не понимают друг друга — эксперты

«Напасть, прогнать, отнять — вот стратегия его поведения. Причина в прошлом Тиграна. Совсем крошечным львенком его отняли у матери, а затем использовали в качестве реквизита для фотографирования с людьми. То есть наш лев не получил и толики того жизненного опыта, который должен был получить, а значит, не научился “львиному” поведению», — говорится в сообщении специалистов.