Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Левобережье Омска построили новый торгово-сервисный центр

Там будут размещены торговые и административные помещения.

Источник: Комсомольская правда

В Омске построили новый торгово-сервисный центр. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдал департамент архитектуры и градостроительства города.

Объект находится на улице Волгоградская, 34/1 на Левобережье. Площадь одноэтажного здания составляет 5,4 тысячи кв. метров. Там будут размещены административные и торговые помещения. Планировалась, что там также будет фудкорт и рестораны.

Рядом со зданием предусмотрена парковка на 337 мест, 34 из них предназначаются для маломобильных омичей.

Торгово-сервисный центр построило ООО «Альтернатива».