На Левобережье Омска построили новый торгово-сервисный центр

В Омске построили новый торгово-сервисный центр. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдал департамент архитектуры и градостроительства города.
Объект находится на улице Волгоградская, 34/1 на Левобережье. Площадь одноэтажного здания составляет 5,4 тысячи кв. метров. Там будут размещены административные и торговые помещения. Планировалась, что там также будет фудкорт и рестораны.
Рядом со зданием предусмотрена парковка на 337 мест, 34 из них предназначаются для маломобильных омичей.
Торгово-сервисный центр построило ООО «Альтернатива».