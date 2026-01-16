Жилинспекция РТ проверит управляющие компании, получившие низкие оценки от жителей

Информацию о качестве коммунальных услуг собирают на портале «Госуслуг» и в мобильном приложении «Услуги РТ». Жители активно оценивают работу своих УК, выделяют актуальные проблемы и выставляют баллы полученным услугам. Вся информация анализируется в аппарате Уполномоченного по правам человека в РТ.