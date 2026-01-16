Жилинспекция РТ проверит управляющие компании, получившие низкие оценки от жителей

Информацию о качестве коммунальных услуг собирают на портале «Госуслуг» и в мобильном приложении «Услуги РТ». Жители активно оценивают работу своих УК, выделяют актуальные проблемы и выставляют баллы полученным услугам. Вся информация анализируется в аппарате Уполномоченного по правам человека в РТ.
Компании, оказавшиеся в «красной зоне» с минимальной оценкой, направляются на проверку. Результаты мониторинга также передаются в Кабинет Министров РТ, Жилинспекцию республики и местные исполкомы.
Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская и главный государственный жилищный инспектор Татарстана Александр Тыгин ежемесячно обсуждают итоги мониторинга. В режиме видео-конференц-связи подключаются представители «троечников» — управляющих компаний, и, по словам источников, представителям исполкомов приходится за них «краснеть».
С этого года полномочия Жилинспекции расширены: инспекторы будут приходить с проверкой ко всем компаниям, получившим меньше 3 баллов.
Татарстанцев призывают активно участвовать в оценке работы своих управляющих компаний. В ноябре прошлого года системой воспользовались более 5 тыс. человек. Наиболее частые причины снижения оценок: некачественное содержание дома (чистота) — 21%, ремонт дома — 19%, управление домом — 16%, предоставление коммунальных услуг — 14%.