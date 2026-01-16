Бывшую сотрудницу полиции арестовали за коррупцию и организацию нелегальной миграции

Напоминаем, с прошлого года в России ужесточили миграционное законодательство — мигрантов, которые не успели урегулировать своё правовое положение в России, будут высылать из страны. Иностранцы, попавшие в реестр контролируемых лиц, существенно ограничиваются в правах, в том числе лишаются права управлять транспортными средствами и совершать банковские операции. Мера административного наказания в виде принудительного выдворения теперь применяется ко всем мигрантам, которых уличили в отсутствии документов, дающих право находиться на территории Российской Федерации.