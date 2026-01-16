Бывшую сотрудницу полиции арестовали за коррупцию и организацию нелегальной миграции

С января 2024 года по июль 2025 года фигурантка, занимавшая должность старшего инспектора отдела по вопросам миграции городского управления МВД, поставила нескольких иностранных граждан на миграционный учёт по подложным документам. Инспекторше было известно, что в документах указана недостоверная информация о местах фактического пребывания мигрантов во Владивостоке.
Фигурантка действовала в составе преступной группы и действовала из корыстных мотивов. (Что именно она получила за фиктивную легализацию иностранцев, не уточняется). Преступление было раскрыто сотрудниками краевого управления Федеральной службы безопасности. Обвинение уже предъявлено.
«Действия обвиняемой квалифицированы следственными органами по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершённая лицом с использованием своего служебного положения, с использованием поддельных документов, организованной группой) и п. “г”, “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое организованной группой из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства)», — резюмирует прокуратура.
Бывшую сотрудницу полиции поместили в следственный изолятор на 1 месяц 29 суток.
Напоминаем, с прошлого года в России ужесточили миграционное законодательство — мигрантов, которые не успели урегулировать своё правовое положение в России, будут высылать из страны. Иностранцы, попавшие в реестр контролируемых лиц, существенно ограничиваются в правах, в том числе лишаются права управлять транспортными средствами и совершать банковские операции. Мера административного наказания в виде принудительного выдворения теперь применяется ко всем мигрантам, которых уличили в отсутствии документов, дающих право находиться на территории Российской Федерации.
Вероятно, в связи с новым законом можно ожидать и рост числа преступлений в сфере нелегальной помощи мигрантам (незаконная прописка, фиктивные браки, поддельные патенты на трудовую деятельность и так далее).