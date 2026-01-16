В Белогорском монастыре устроят Крещенскую купель в святом источнике

В дни Крещения (Богоявления) Господня в Белогорском Свято-Николаевском мужском монастыре совершат праздничные богослужения. На территории святой обители также обустроят Крещенскую купель для омовения 18 и 19 января.
В Крещенский сочельник 18 января с 10:00 пройдет Божественная литургия, Великая вечерня и Великое освящение воды, а с 16:00 начнется праздничное Всенощное бдение. В ночь на 19 января состоится ночная Божественная литургия. Для желающих причаститься проведут исповедь до начала богослужения в 22:00.
В день Богоявления Господня 19 января с 10:00 состоится Божественная литургия и Великое освящение воды.
Крещенскую купель откроют для посещения на северном склоне Белой горы. Совершить омовение на святом источнике в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» можно с 14:30 18 января до 03:00 19 января, с 10:00 до 20:00 19 января.
Краевое МЧС опубликовало места официальных Крещенских купелей
В Перми Крещенские купели обустроят в открытых водоемах на Мотовилихинском пруду за Свято-Троице Стефановым мужским монастырем и Верхней Курье на ул. 1-я линия, 53. Пермяков ждут для омовений с 22:00 18 января до 07:00 19 января. Толщина льда в местах организованных купелей составляет 25 см.
Закрытая купель при храме Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря на ул. Пристанционной, 38 примет желающих с 22:00 18 января до 05:00 19 января.