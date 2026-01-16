В Белогорском монастыре устроят Крещенскую купель в святом источнике

В Крещенский сочельник 18 января с 10:00 пройдет Божественная литургия, Великая вечерня и Великое освящение воды, а с 16:00 начнется праздничное Всенощное бдение. В ночь на 19 января состоится ночная Божественная литургия. Для желающих причаститься проведут исповедь до начала богослужения в 22:00.