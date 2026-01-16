Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белогорском монастыре устроят Крещенскую купель в святом источнике

Обитель приглашает на празднование Богоявления Господня.

Источник: Комсомольская правда

В дни Крещения (Богоявления) Господня в Белогорском Свято-Николаевском мужском монастыре совершат праздничные богослужения. На территории святой обители также обустроят Крещенскую купель для омовения 18 и 19 января.

В Крещенский сочельник 18 января с 10:00 пройдет Божественная литургия, Великая вечерня и Великое освящение воды, а с 16:00 начнется праздничное Всенощное бдение. В ночь на 19 января состоится ночная Божественная литургия. Для желающих причаститься проведут исповедь до начала богослужения в 22:00.

В день Богоявления Господня 19 января с 10:00 состоится Божественная литургия и Великое освящение воды.

Крещенскую купель откроют для посещения на северном склоне Белой горы. Совершить омовение на святом источнике в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» можно с 14:30 18 января до 03:00 19 января, с 10:00 до 20:00 19 января.

Краевое МЧС опубликовало места официальных Крещенских купелей 18—19 января на территории Прикамья. Список включил 53 локации в Перми и Березниках, Березовском, Гайнском, Горнозаводском, Губахиснском, Добрянском, Ильинском, Красновишерском, Краснокамском, Кудымкарском, Лысьвенском, Нытвенском, Октябрьском, Ординском, Осинском, Оханском, Пермском, Соликамском, Суксунском, Уинском, Чайковском, Чусовском, Чердынском, Чернушинском и Юсьвинском округах.

В Перми Крещенские купели обустроят в открытых водоемах на Мотовилихинском пруду за Свято-Троице Стефановым мужским монастырем и Верхней Курье на ул. 1-я линия, 53. Пермяков ждут для омовений с 22:00 18 января до 07:00 19 января. Толщина льда в местах организованных купелей составляет 25 см.

Закрытая купель при храме Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря на ул. Пристанционной, 38 примет желающих с 22:00 18 января до 05:00 19 января.