Синоптик рассказал о погоде в Крещенскую ночь

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Натекание облаков ожидается в Крещенскую ночь, это убережет землю от чрезмерного охлаждения и сделает купания в купелях более комфортными, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Крещенскую ночь ожидается натекание облаков, что убережет землю от чрезмерного охлаждения и сделает купания в купелях более комфортными: на термометрах от минус 6 до минус 11, днем возможен слабый снег, и потеплеет до минус 1 — минус 6. Во вторник примерно столько же и со снегом, а во второй половине предстоящей недели морозы вновь начнут усиливаться и температурный фон вернется в климатическое русло января», — рассказал Тишковец.
Он отметил, что предстоящие выходные, благодаря гребню сибирского антициклона, ожидается переменная облачность, без осадков, стужа усилится. В субботу в Москве сумерках похолодает до минус 14 — минус 17, в Подмосковье минус 14 — минус 19, местами 19 — 24 градусов мороза, в светлое время около минус 10. В воскресенье характер метеоусловий аналогичный, погожий, морозы достигнут своего апогея: под утро впервые в текущем зимнем сезоне столбики минимальных термометров в мегаполисе опустятся до отметки минус 20 градусов, в Подмосковье местами ударят 25-градусные морозы, днем минус 7 — минус 10, что существенно ниже климатической нормы.
«В столице нашей Родины сегодня без осадков, минус шесть — минус девять. Сугробы высотой 40−45 сантиметров, на юго-востоке и востоке Подмосковья местами свыше полуметра», — добавил синоптик.