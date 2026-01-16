Синоптик рассказал о погоде в Крещенскую ночь

«В Крещенскую ночь ожидается натекание облаков, что убережет землю от чрезмерного охлаждения и сделает купания в купелях более комфортными: на термометрах от минус 6 до минус 11, днем возможен слабый снег, и потеплеет до минус 1 — минус 6. Во вторник примерно столько же и со снегом, а во второй половине предстоящей недели морозы вновь начнут усиливаться и температурный фон вернется в климатическое русло января», — рассказал Тишковец.