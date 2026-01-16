Где узнать, отменили уроки в школе из-за морозов или нет

При температуре воздуха от −25 градусов и ниже школьники могут пропустить занятия, чтобы не рисковать здоровьем на пути в учебные заведения. В такие дни школы обычно организуют повторение материала или проводят уроки дистанционно. При этом дети, которые все же пришли в школу, остаются на занятиях — отправлять их домой запрещено.