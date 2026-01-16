Где узнать, отменили уроки в школе из-за морозов или нет

Сибирь переживает сильные морозы, которые православные связывают с праздником Крещения. По прогнозам синоптиков, к 19 января похолодание усилится.
При температуре воздуха от −25 градусов и ниже школьники могут пропустить занятия, чтобы не рисковать здоровьем на пути в учебные заведения. В такие дни школы обычно организуют повторение материала или проводят уроки дистанционно. При этом дети, которые все же пришли в школу, остаются на занятиях — отправлять их домой запрещено.
Правила зависят от региона и возраста учащихся. В Новосибирской области:
воспитанники детских садов и ученики начальной школы освобождаются от занятий при −25 °C и холоднее;
ученики 5−9 классов — при −30 °C и ниже;
старшеклассники — при −35 °C и холоднее.
Родителям достаточно заранее уведомить классного руководителя, дополнительных справок не требуется. Окончательное решение об отмене занятий принимает администрация школы или орган управления образованием для всего города или района. Информация обычно публикуется на сайтах учебных заведений и в родительских чатах.