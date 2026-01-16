Машина с сюрпризом: в Атырау бесплатно раздают сладости и подвозят женщин

«Сначала многие не верят. Когда мы говорим, что сладости и помощь — бесплатные, люди смотрят с недоверием, переспрашивают, думают, что есть какой-то подвох. Но потом, когда понимают, что это действительно от чистого сердца, очень радуются, улыбаются, благодарят. Эти эмоции бесценны. Нам искренне приятно делать добро, видеть удивление и радость людей. Мы уже несколько раз проводили такие акции. Ради таких моментов и хочется продолжать, и мы продолжим», — поделилась представительница команды автошколы Жансая Тасуова.