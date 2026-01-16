Ричмонд
Троллейбусы решили не отменить, а заменить на новые

Директор дептранса Ростова-на-Дону Константин Лашенко прокомментировал планы по развитию троллейбусной сети, заявив, что речь идет не об отмене маршрутов, а о временном замещении транспорта.

Источник: администрация Ростов

В Ростове продолжается сбор подписей за сохранение троллейбусной сети и закупку нового состава. Инициатором выступил активист Илья Наздрашов, который пользуется эти видом транспорта и считает его удобным для города-миллионника. Необходимость выступать за сохранение троллейбусов возникла после публикации проекта об модернизации общественного транспорта. В документе говорится об отмене некоторых троллейбусных маршрутов: №№ 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12 и 14 (3 единицы), останутся лишь №№ 2, 17 и 22.

Директор дептранса Константин Лашенко прокомментировал ситуацию следующим образом:

Проект документов с предложениями и замечаниями по проекту от московских специалистов были отправлены. Вероятно, в него внесут корректировки.